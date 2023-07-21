В Шумячском районе ремонтируют более 6 км трассы. Фото: «Смоленскавтодор».

Подрядчик приступил к ремонту дороги "Орел-Брянск-Смоленск-граница Республики Беларусь" - Шумячи в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Шумячском районе.

В настоящее время проводятся работы по фрезерованию. Также в рамках ремонта здесь выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, укрепят обочины и заменят средства обустройства автомобильной дороги.

В профильном департаменте отмечают, что указанная автодорога ведёт от трассы Р-120 в Шумячи. Протяжённость участка ремонта - более 6 км.

Также ранее стартовали работы на данном участке в Починковском районе. Там протяженность участка ремонта- более 25 км.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к обустройству пешеходных дорожек на улице Николаева. На большей части уже отсыпана песчано-гравийная смесь.