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НовостиОбщество21 июля 2023 9:02

В Шумячском районе ремонтируют более 6 км трассы

На днях подрядчик приступил к работам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Шумячском районе ремонтируют более 6 км трассы. Фото: «Смоленскавтодор».

В Шумячском районе ремонтируют более 6 км трассы. Фото: «Смоленскавтодор».

Подрядчик приступил к ремонту дороги "Орел-Брянск-Смоленск-граница Республики Беларусь" - Шумячи в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Шумячском районе.

В настоящее время проводятся работы по фрезерованию. Также в рамках ремонта здесь выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта, укрепят обочины и заменят средства обустройства автомобильной дороги.

В профильном департаменте отмечают, что указанная автодорога ведёт от трассы Р-120 в Шумячи. Протяжённость участка ремонта - более 6 км.

Также ранее стартовали работы на данном участке в Починковском районе. Там протяженность участка ремонта- более 25 км.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступили к обустройству пешеходных дорожек на улице Николаева. На большей части уже отсыпана песчано-гравийная смесь.