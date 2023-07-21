Новая управляющая компания активизировала работу в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

«Городская управляющая компания» приступила к покраске фасадов зданий и ремонту цокольных элементов многоквартирных домов, перешедших в ее обслуживание.

В настоящее время работы ведутся на улице Бакунина. Одновременно осуществляется комиссионное обследование других домов для определения фронта последующих работ.

Городская управляющая организация получила лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в конце мая текущего года.

Руководством города перед новой организацией поставлена задача принципиально изменить подход к управлению многоквартирными домами. Сообщается, что «Городская управляющая компания» будет иметь достаточную материально-техническую базу и людские ресурсы, чтобы управлять большим количеством домов.

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