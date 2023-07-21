Игорь Ляхов: «В Госдуме приняли в 1-м чтении инициативу заксобрания Смоленской области о поддержке строительной отрасли»

В Госдуме приняли в 1-м чтении инициативу заксобрания Смоленской области о поддержке строительной отрасли. Фото: Иван МАКЕЕВ

21 июля 2023 года на пленарном заседании Государственной Думы был принят в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5516 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива, внесенная Смоленской областной Думой, была разработана депутатами фракции «Единая Россия».

Предложенные изменения позволят кредитным организациям выделять средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на уплату налогов по упрощенной системе налогообложения. Это поможет снизить финансовую нагрузку на строительный сектор в непростых экономических реалиях.

Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов рассказал, что инициатива была поддержана в Госдуме в первом чтении единогласно: «Тема действительно важная. В рамках дискуссии выступили и задали вопросы представители «Справедливой России», КПРФ, «Единой России». Отмечалось, что законопроект направлен на поддержку строительной отрасли в целом».

Согласно действующей редакции Градостроительного кодекса средствами компенсационных фондов могут воспользоваться для уплаты налога только СРО, применяющие общий режим налогообложения. Организации, использующие «упрощенку» вынуждены платить налог с дохода от размещения средств фондов в банках за счет членских взносов участников. Вместе с тем, по данным Национального объединения строителей, более половины СРО в строительстве применяют именно упрощенную систему налогообложения.

«Надеемся, что эта мера станет определенным тормозом для роста цен на квадратный метр жилья. Это крайне актуально для Смоленского региона. Только в областном центре более тысячи человек проживают в ветхом и аварийном фонде. Имеется потребность в приобретении недвижимости со стороны молодых семей. Из-за отсутствия нового жилья на рынке «буксуют» многие социальные программы, связанные с предоставлением квартир детям-сиротам, молодым специалистам. Безусловно, стоимость объекта является определяющим фактором. Необходимо использовать каждую, пусть даже незначительную возможность, чтобы увеличить объем строительства доступного жилья», - прокомментировал Игорь Ляхов.