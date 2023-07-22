В Смоленске ведут ремонт мемориального комплекса на улице Нормандии-Неман. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В рамках ремонта предполагается провести зачистку и покраску всех архитектурных форм мемориала (210 могильных плит, входная группа, ограждение, тумбы, венок), а также произвести замену покрытия основной аллеи. По информации мэрии, она будет выложена брусчаткой красного и серого цвета, схема мощения будет выдержана в единой стилистике с остальными дорожками памятника.

Демонтируемую брекчию вывезут на техническую площадку «Зеленстроя» и передадут на хранение. В дальнейшем она будет использована для ремонта участков на других объектах.

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