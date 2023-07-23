Василий Анохин встретится со смолянами из Хиславичского района. Фото: страница Василия Анохина в соцсети.

Врио губернатора Василий Анохин встретится со смолянами из Хиславичского района. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Встреча пройдёт в центре культурно-досуговой работы и народного творчества на проспекте Пушкина 25 июля. Начало в 12:00.

– Кроме этого, прием будет вести представитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Обратиться к нему можно по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей, - уточнил врио губернатора.

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