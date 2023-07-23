Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Городской фестиваль прошел накануне, 22 июля на улице Маяковского.
Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
На тот раз городское мероприятие было посвящено цыганской тематике. Для гостей была представлена разнообразная концертная программа – со сцены звучали цыганские песни и танцы.
Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Также на улице работали площадки с ремесленными мастер-классами, тематические фото-зоны, интерактивные локации и др.
Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Организовал мероприятие Дом культуры «Гнездово», подарки для победителей викторины преподнесла фирма-партнер фестиваля. Активисты познакомили гостей праздника со своей продукцией, подарили эко-наборы, подарочные сертификаты и дисконтные карты в фирменные магазины.
Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ