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НовостиОбщество23 июля 2023 12:20

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске

Гостей погрузили в атмосферу быта и традиций ромалэ, организаторы провели викторину на знания цыганской народной культуры и вручили подарки от спонсора праздника – фирмы «Grass Смоленск»
Источник:kp.ru
Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Городской фестиваль прошел накануне, 22 июля на улице Маяковского.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На тот раз городское мероприятие было посвящено цыганской тематике. Для гостей была представлена разнообразная концертная программа – со сцены звучали цыганские песни и танцы.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Также на улице работали площадки с ремесленными мастер-классами, тематические фото-зоны, интерактивные локации и др.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Организовал мероприятие Дом культуры «Гнездово», подарки для победителей викторины преподнесла фирма-партнер фестиваля. Активисты познакомили гостей праздника со своей продукцией, подарили эко-наборы, подарочные сертификаты и дисконтные карты в фирменные магазины.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ