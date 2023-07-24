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НовостиОбщество24 июля 2023 5:34

Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 24 июля

Порывы ветра будут достигать 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 24 июля.

Дождь с грозой ожидается в Смоленской области 24 июля.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В понедельник, 24 июля, в Смоленске и области будет облачно с прояснениями, утром и днём возможны небольшие кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, днём местами погремит гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +19°C…+21°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет слабо падать.

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