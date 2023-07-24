В Смоленске отключат горячую воду на восьми улицах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 25 июля более чем на две недели в Смоленске отключат горячее водоснабжение в Промышленном районе. Под ограничение попадут дома по следующим адресам:

улица Шкадова, дом №2;

ул. Индустриальная, 4;

ул. Попова, 17а, 19а, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100к1, 100к2, 102, 104;

ул. Рыленкова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 49(к.1, 2), 51, 51а, 53, 55;

ул. Петра Алексеева, 2/37, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11к1, 11к2, 11к3, 11к4, 12, 13, 15/70, 16, 18, 19, 20, 22/72, 24, 26;

проспект Строителей, 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

д. Тепличный комбинат, 1, 2, 3;

ул. Андрусовская, 16.

Сроки этого отключения в Смоленске – с 25 июля по 11 августа (18 дней).

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