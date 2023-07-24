Александр Новиков назначен главой Смоленска

Александр Новиков стал главой Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

24 июля прошла сессия Смоленского городского Совета по выбору главы города. Им стал Александр Новиков, который ранее занимал должность мэра Десногорска. За его кандидатуру проголосовали 23 депутата из 27, прибывших на сессию.

В своём выступлении Александр Новиков подчеркнул важность и необходимость постоянного открытого диалога с населением, обозначив это приоритетным направлением своей будущей работы:

– Считаю, что для работы на пользу жителям города нужно не только обладать опытом и знаниями, необходимо слушать и понимать людей, полностью разделять их желание сделать Смоленск комфортнее.

Также на сессии были представлены:

Андронов Павел Валерьевич – депутат Смоленского городского Совета.

Мартынов Александр Васильевич – исполняющий полномочия Главы Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Романов Александр Кириллович – директор МБУ ДО "Центр дополнительного образования №1" г. Смоленска.

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