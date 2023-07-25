Теле- и радиовещание временно перестанет работать в Смоленской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первыми неудобства испытают жители Рославля и Вяземского района. Перебои в вещании произойдут 27, 28 и 31 июля, а также 1 августа с 10.00 до 16.00. В деревне Дебрево Вяземского района 27 июля с 8.00 до 18.00.

С 1 по 4 августа с 9.00 до 17.00 работы пройдут в деревне Шеровичи Руднянского района. В деревне Смогири Кардымовского района - 1 августа с 9.00 до 18.00.

В Смоленске отключат теле- и радиовещание 3 августа с 9.00 до 18.00.

В посёлке Красный - с 7 по 10 августа с 9.00 до 17.00. В Сычёвке - 8 августа с 10.00 до 16.00.

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