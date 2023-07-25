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НовостиОбщество25 июля 2023 7:25

Глава Смоленска рассказал о планах по повышению работы администрации

Александр Новиков поблагодарил за поддержку и доверие
Источник:kp.ru
Фото: ВК.

Фото: ВК.

Главу Смоленска избрал горсовет накануне. В своих социальных сетях чиновник поблагодарил смолян за доверие и поддержку и рассказал о планах.

- Я много общался и продолжаю общаться с жителями города, напрямую получая от них информацию об имеющихся проблемах. Мы вместе с командой определили основные направления, над которыми будем работать, — отметил Глава и подчеркнул, что первостепенные задачи в работе - «обновление системы управления и повышение эффективности работы городской администрации».

Александр Новиков сказал, что нацелен на результат и открыт к диалогу.

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