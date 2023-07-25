Оздоровительная акция пройдет в парке Смоленска.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Тренировку проведут инструкторы спортивно-оздоровительного центра. Встреча состоится в парке «Соловьиная роща» 29 июля в 10:00.
К акции "Активное лето" присоединиться могут все желающие.
Ранее очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске. Гостей погрузили в атмосферу быта и традиций ромалэ, организаторы провели викторину на знания цыганской народной культуры и вручили подарки от спонсора праздника – фирмы «Grass Смоленск».