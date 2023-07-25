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НовостиОбщество25 июля 2023 8:14

Оздоровительная акция пройдет в парке Смоленска

Для смолян приготовили фитнес-программу, сочетающую в себе аэробные и силовые упражнения низкой и средней интенсивности
Источник:kp.ru
Оздоровительная акция пройдет в парке Смоленска.

Оздоровительная акция пройдет в парке Смоленска.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Тренировку проведут инструкторы спортивно-оздоровительного центра. Встреча состоится в парке «Соловьиная роща» 29 июля в 10:00.

К акции "Активное лето" присоединиться могут все желающие.

Ранее очередной уличный фестиваль «Арт-Маяковский» прошел в Смоленске. Гостей погрузили в атмосферу быта и традиций ромалэ, организаторы провели викторину на знания цыганской народной культуры и вручили подарки от спонсора праздника – фирмы «Grass Смоленск».