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НовостиПроисшествия25 июля 2023 8:40

21-летний пассажир погиб в страшной аварии под Смоленском

Автомобилем управлял нетрезвый 19-летний водитель
Источник:kp.ru
Фото: 67.мвд.рф.

Фото: 67.мвд.рф.

Страшная авария с опрокидыванием произошла в ночь на 24 июля на 4-м км автодороги «Смоленск - Красный - Кушлянщина - Радкевщина» в Смоленском районе. 19-летний водитель «Ларгуса» пресысил скорость и не удержал руль – машина скорости вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

В машине находились двое пассажиров – 21-летний парень погиб на месте аварии, а 15-летней получил травмы.

- У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, - прокомментировали в УМВД России по Смоленской области.

Ранее страшный пожар уничтожил четырехквартирный дом в Смоленске. Огонь тушили 22 спасателя.