Свалку мусора ликвидировали в Заднепровском районе Смоленска.
Ликвидировал свалку мусора регоператор ТКО Смоленской области. Специалисты очистили выгребную яму у дома 5а по улице Высокая.
Смолян призывают не забывать, что складирование отходов разрешается только в специально оборудованных для этих целей местах. От соблюдения этого правила каждым жителем зависит чистота на улицах города.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске ведут ремонт мемориального комплекса на улице Нормандии-Неман. Работы выполняются по федеральной программе «Увековечение памяти защитников Отечества».