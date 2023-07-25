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НовостиОбщество25 июля 2023 9:37

Свалку мусора ликвидировали в Заднепровском районе Смоленска

Склад мусора обнаружили на улице Высокая в Смоленске
Источник:kp.ru
Свалку мусора ликвидировали в Заднепровском районе Смоленска.

Свалку мусора ликвидировали в Заднепровском районе Смоленска.

Ликвидировал свалку мусора регоператор ТКО Смоленской области. Специалисты очистили выгребную яму у дома 5а по улице Высокая.

Смолян призывают не забывать, что складирование отходов разрешается только в специально оборудованных для этих целей местах. От соблюдения этого правила каждым жителем зависит чистота на улицах города.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске ведут ремонт мемориального комплекса на улице Нормандии-Неман. Работы выполняются по федеральной программе «Увековечение памяти защитников Отечества».