Ямочный ремонт провели на четырех улицах в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы по ямочному ремонту проводили работники Смоленскавтодора с 21 по 24 июля. Также в пресс-службе компании сообщают, что, кроме того, дорожники готовят под асфальтирование участок автодороги на месте раскопа ул. 2 я Восточная. Восстановление асфальтобетонного покрытия на месте провала п-т Гагарина д. 32.

Еще работники предприятия покрасили опоры Успенского моста и подпорную стенку на остановке общественного транспорта по улице Соболева.

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