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НовостиОбщество25 июля 2023 11:44

Сильный дождь с порывами ветра прогнозируют синоптики 26 июля в Смоленской области

В Смоленске МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
Источник:kp.ru
Сильный дождь с порывами ветра прогнозируют синоптики 26 июля в Смоленской области

Сильный дождь с порывами ветра прогнозируют синоптики 26 июля в Смоленской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду и местами сильные дожди днем 26 июля. Экстренное предупреждение разослали абонентам сотовые операторы.

По данным метеорологов, сырая погода сохранится до конца недели. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов по Цельсию.

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