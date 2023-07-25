Сильный дождь с порывами ветра прогнозируют синоптики 26 июля в Смоленской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду и местами сильные дожди днем 26 июля. Экстренное предупреждение разослали абонентам сотовые операторы.

По данным метеорологов, сырая погода сохранится до конца недели. Столбики термометров поднимутся до 19 градусов по Цельсию.

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