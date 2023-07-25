При поддержке Смоленской АЭС в Десногорске прошли спортивные выходные

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

С 21 по 23 июля в Десногорске прошла серия соревнований, организованных Профсоюзом и администрацией Смоленской атомной станции.

Как отметил председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС (ППО САЭС) Игорь Хомяков, соревнования проводятся как для сотрудников Смоленской АЭС, так и для спортсменов и любителей разных возрастов из разных регионов нашей страны. «Мы делаем всё, чтобы люди не просто увлекались спортом, но и реализовывали себя как профессиональные спортсмены, мотивировались здоровой спортивной конкуренцией. Поддерживая традиционные виды спорта, такие как гребля, плавание, баскетбол, легкая атлетика, мы развиваем и молодые, новые для нас виды. Всего 10 лет «десногорским драконам». В этом году мы стали проводить бесплатные занятия на SUP-бордах и даже уже провели первые соревнования. Мы открыты новым спортивным инициативам», - отметил председатель ППО САЭС Игорь Хомяков.

Череду спортивных мероприятий открыл этап Спартакиады САЭС по гребле на лодках «Дракон». 6 цеховых команд приняли вызов на Десногорском водохранилище и сразились на дистанции в 1000 метров. В тройку лидеров вошли турбинный (1 место), реакторный (2 место) и химический (3 место) цеха.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.