В Смоленской области три человека погибли в страшном ДТП с битумовозом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария со столкновением битумовоза и фургона «УАЗ», в результате которой погибли 3 человека, произошла 25 июля в Дорогобужском районе на пересечении автодороги «Дорогобуж – Верхнеднепровский – Струково» и автодороги «Обход Дорогобужа».

За рулём большегруза находился 36-летний водитель, УАЗом управлял 39-летний смолянин.

По предварительной информации, в результате ДТП водитель российского внедорожника и двое его пассажиров скончались от полученных травм. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Смоленской области, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что 21-летний пассажир погиб в страшной аварии под Смоленском. Автомобилем управлял нетрезвый 19-летний водитель.