Глава Смоленска Александр Новиков взял на контроль уборку городских территорий. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Глава Смоленска Александр Новиков посещает районы города с целью ознакомления с ходом уборки городских территорий. В этот раз мэр посетил Заднепровский район.

25 июля бригада «Зеленстроя» выполняла спил поросли, покос травы и уборку мусора в Красном Бору, недалеко от школы №5. Работы на улицах Станционная и Гвоздовская были проведены по обращениям смолян в соцсетях. Параллельно уборка ведется на других территориях согласно плану.

– Во время объездов всегда общаюсь с местными жителями в присутствии начальника территориального управления. Проблема уборки в городе стоит очень остро и требует постоянного контроля. Стараемся наладить работу в этом направлении. Продолжу подобные выезды, чтобы посмотреть, как отрабатываются обращения смолян и мои поручения, – написал Александр Новиков на своей странице ВКонтакте.

Ранее Глава Смоленска рассказал о планах по повышению работы администрации. Александр Новиков поблагодарил за поддержку и доверие.