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НовостиОбщество26 июля 2023 5:50

Глава Смоленска Александр Новиков взял на контроль уборку городских территорий

Мэр ввёл практику объездов районов города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Глава Смоленска Александр Новиков взял на контроль уборку городских территорий. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Глава Смоленска Александр Новиков взял на контроль уборку городских территорий. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

Глава Смоленска Александр Новиков посещает районы города с целью ознакомления с ходом уборки городских территорий. В этот раз мэр посетил Заднепровский район.

25 июля бригада «Зеленстроя» выполняла спил поросли, покос травы и уборку мусора в Красном Бору, недалеко от школы №5. Работы на улицах Станционная и Гвоздовская были проведены по обращениям смолян в соцсетях. Параллельно уборка ведется на других территориях согласно плану.

– Во время объездов всегда общаюсь с местными жителями в присутствии начальника территориального управления. Проблема уборки в городе стоит очень остро и требует постоянного контроля. Стараемся наладить работу в этом направлении. Продолжу подобные выезды, чтобы посмотреть, как отрабатываются обращения смолян и мои поручения, – написал Александр Новиков на своей странице ВКонтакте.

Ранее Глава Смоленска рассказал о планах по повышению работы администрации. Александр Новиков поблагодарил за поддержку и доверие.