Десногорск и Велиж победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Фото: Телеграм-канал Василия Анохина.

В Смоленской области два города – Десногорск и Велиж – стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил глава региона Василий Анохин в своем Телеграм-канале.

Города получат гранты из федерального бюджета. В третьем микрорайоне Десногорска в 2024 году создадут общественную территорию возле городской эстрады, а в Велиже благоустроят улицы Советская и Володарского.

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