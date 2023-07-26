Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 8:08

Тело утонувшей 37-летней женщины подняли из озера Каспля под Смоленском

Обстоятельства гибели устанавливаются
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Тело утонувшей 37-летней женщины подняли из озера Каспля под Смоленском. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Тело утонувшей 37-летней женщины подняли из озера Каспля под Смоленском. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В озере Каспля нашли тело 37-летней женщины. Отряды профессиональной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» проводили поисково-спасательные работы на водоеме Смоленского района по заявке ОМВД.

По информации спасателей, тело передано сотрудникам следственного комитета и полиции. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области три человека погибли в страшном ДТП с битумовозом. Детей среди погибших нет.