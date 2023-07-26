В администрации Смоленска прокомментировали ситуацию с «Автоколонной - 1308». Фото: «АК-1308».

В ряде СМИ появилась информация о том, что УФНС России по Смоленской области приняло решение о взыскании долгов перед банком со счетов МУП "Автоколонна 1308". Администрация города прокомментировала ситуацию:

– Из-за задолженности было вынесено решение о взыскании в отношении «Автоколонны - 1308», ареста счетов не было. Долгов перед банком не существует в принципе. Вся налоговая задолженность погашена, естественно, при участии администрации.

В мэрии также добавили, что зарплата работникам выдается в установленный срок, просрочка отсутствует.

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