Россияне активно инвестируют в золото

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Портфель инвестиций в золото клиентов только банка ВТБ достиг 50 тонн, увеличившись с начала года на 40%. Общий объем сделок с металлом на конец июля превысил 28 тыс., рост составил 7%. В среднем инвесторы размещают на обезличенных металлических счетах до 6 кг золота и более 15 кг покупают в физических слитках.

Основной объем в портфеле золотых активов составляют физические слитки – свыше 46 тонн. С начала года их объем вырос на 44%. Портфель обезличенных металлических счетов в золоте с начала года увеличился более чем на 3% и превысил 3,7 тонны. Сегодня на них приходится более 50% в портфеле ОМС банка.

«Золото сохраняет высокие позиции на рынке альтернативных инвестиций, как защитный инструмент для диверсификации портфеля. Состоятельные клиенты чаще предпочитают вкладываться в физическое золото – в первом полугодии мы провели свыше 300 сделок, реализовав 13,7 тонны слитков. Сегодня его доля в инвестиционном портфеле составляет около 5%. При этом вложить средства в этот актив может любой клиент банка – около 80% сделок ОМС приходится на массовый сегмент. Во втором полугодии на рынке возможно некоторое замедление клиентской активности, что обусловлено сезонным фактором, а также определенным насыщением рынка. Однако интерес к золоту в целом все равно сохранится, и у него еще есть потенциал роста в цене до конца года, что может привлечь инвесторов», - комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.