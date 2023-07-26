Смолянка разрушила фасад жилого дома ради отдельного крыльца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смолянка организовала отдельный вход в квартиру с внешней стороны многоквартирного дома, тем самым разрушив фасад дома.

Жильцы обратились в суд, который постановил убрать крыльцо. Однако женщина проигнорировала требование инстанции.

К решению проблемы подключились судебные приставы. Для устранения самостроя планировалось привлечь подрядную организацию. Осознав финансовые затраты, должница самостоятельно провела демонтаж незаконной лестницы.

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