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НовостиОбщество26 июля 2023 12:32

Смолянка разрушила фасад жилого дома ради отдельного крыльца

Остальные жильцы подали на женщину в суд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянка разрушила фасад жилого дома ради отдельного крыльца.

Смолянка разрушила фасад жилого дома ради отдельного крыльца.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смолянка организовала отдельный вход в квартиру с внешней стороны многоквартирного дома, тем самым разрушив фасад дома.

Жильцы обратились в суд, который постановил убрать крыльцо. Однако женщина проигнорировала требование инстанции.

К решению проблемы подключились судебные приставы. Для устранения самостроя планировалось привлечь подрядную организацию. Осознав финансовые затраты, должница самостоятельно провела демонтаж незаконной лестницы.

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