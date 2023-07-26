Александр Новиков вступил в должность главы Смоленска. Фото: пресс-служба администрации облссти.

Сегодня в городской администрации состоялась торжественная церемония принесения присяги нового градоначальника.

Врио главы региона Василий Анохин в напутственной речи охарактеризовал мэра, как компетентного руководителя, который слышит жителей города и содействует в решении их проблем. Среди первоочередных задач: привести город в порядок - от уборки улиц до выстраивания четкой градостроительной политики.

- Обещаю сделать всё возможное, чтобы достичь общих целей и сделать Смоленск более процветающим и комфортным для жизни и работы. Город имеет огромный потенциал для развития, и каким он станет в перспективе, во многом зависит от неравнодушных смолян, органов местного самоуправления, от слаженной командной работы, - отметил Александр Новиков.

Ранее «КП» сообщала, что глава Смоленска Александр Новиков взял на контроль уборку городских территорий. Мэр ввёл практику объездов районов города.