Город-спутник Смоленской АЭС стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Десногорск одержал победу в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч жителей», который проводится Минстроем России по поручению Президента РФ. Город атомщиков получит федеральный грант в размере 92,1 млн рублей на благоустройство центральной площади в третьем микрорайоне. Планируемое софинансирование проекта со стороны Концерна «Росэнергоатом» - 32,5 млн рублей (разработка концепции, проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы), со стороны региона — 1,2 млн рублей.

«Это уже третья победа Десногорска в этом конкурсе, который направлен на создание привлекательных городских пространств и комфортных условий для жителей российских малых городов. Благодаря полученным федеральным грантам и финансовой помощи со стороны Правительства Смоленской области и Концерна «Росэнергоатом» по инициативе жителей мы создали в Десногорске прекрасный «АтомПарк», который стал визитной карточкой города. Сегодня Минстрой России поддержал еще один наш проект по благоустройству общественной территории возле городской эстрады, который будет реализован в 2024 году, - подчеркнула врип МО «г. Десногорск» Злата Бриллиантова.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Победу в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды одержали все 11 городов расположения АЭС. Всего было представлено 2714 заявок из 994 населенных пунктов. Все они прошли строгий отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Победителей определила Федеральная комиссия, которую возглавил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Проект благоустройства площади Десногорска спланирован с учетом пожеланий горожан и потребностей всех возрастных категорий и социальных групп. Запланирован ремонт фонтана с установкой подсветки в вечернее время, возведение современной сцены с инженерными сетями и теплым техническим помещением для подготовки выступающих. Полностью будут обновлены дорожки и пешеходные тропинки, высажены живые изгороди из кустарников вдоль транзитов и у проезжих частей, модернизированы системы освещения и видеонаблюдения. На площади появятся новые элементы городской мебели и уникальные малые архитектурные формы, зоны отдыха с теневыми декоративными навесами, оформленными в тематике атома и его движения. Новыми точками притяжения для детей станут ландшафтная площадка с геопластикой и современный игровой комплекс с горкой.

По мнению десногорцев, принимавших участие в разработке проекта, благоустроенная территория центральной площади атомграда станет любимым местом отдыха и развлечений, а также драйвером развития прилегающих территорий, в том числе предприятий малого бизнеса и сферы услуг.

В регионах России продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на обновление облика населённых пунктов. В муниципальных образованиях, как в крупных, так и в небольших, появляются новые комфортные скверы, набережные, пешеходные зоны и другие общественные пространства. Работа над федеральным проектом ведется в рамках национального - «Жильё и городская среда». Цель которого - к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.