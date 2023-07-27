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НовостиОбщество27 июля 2023 4:28

В Смоленской области более 1000 человек пострадали от укусов клещей

Такую статистику привели в региональном управлении Роспотребнадзора
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области более 1000 человек пострадали от укусов клещей. Фото: региональный депздрав.

В Смоленской области более 1000 человек пострадали от укусов клещей. Фото: региональный депздрав.

В медицинские организации Смоленщины обратились 1053 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 254 ребенка. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

После обследования насекомых в ряде случаев было обнаружено, что они являются возбудителями клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза человека.

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