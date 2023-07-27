Под Смоленском дети плавают в огромной луже во дворе дома. Фото: «Подслушано в Ярцево».

Жильцы одного из многоквартирных домов в Ярцеве устроили курорт у себя во дворе. Прямо под окнами после дождя образовалась огромная лужа, в которой плавают дети.

«Посвящается всем тем, кто расстроился из-за отмененных планов отдохнуть на море. Курорт Ярцево 2023 год», — написал очевидец, поделившись фото и видео в социальных сетях.

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