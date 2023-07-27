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НовостиОбщество27 июля 2023 8:21

В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена

Вместе со смоленскими школьниками здесь проводят каникулы ребята из ДНР
Источник:kp.ru
В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена.

В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С условиями размещения гостей ознакомился врио губернатора Василий Анохин.

«С 17 июля в оздоровительном лагере «Факел» в Красном Бору отдыхают 127 детей из Першотравневого района Донецкой Народной Республики. Это наш подшефный район. Совместно с Курской областью помогаем восстанавливать его инфраструктуру. На долю этих детей выпало немало тяжёлых испытаний», - рассказал глава региона.

Он пообщался с ребятами, узнал про условия их проживания.

«Очень рад, что они уже сдружились со своими сверстниками-смолянами, которые также отдыхают в лагере», - отметил врио губернатора.

В рамках смены в лагере запланированы встречи детей с лидерами общественного мнения, туристические экскурсии, спортивные соревнования.

«Постараемся сделать всё для того, чтобы отдых ребят был интересным и полезным, чтобы они набрались сил перед учебным годом, обрели здесь новых друзей и захотели вернуться на Смоленскую землю», - подчеркнул Василий Анохин.

Ирина АЛЕКСЕЕВА