Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 8:22

В Новодугинском районе выделят две квартиры для специалистов Службы скорой помощи

Источник:kp.ru
Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Такое поручение дал врио губернатора Василий Анохин после оценки работы Новодугинского отделения Сычёвской ЦРБ. Этот и другие объекты Василий Анохин посетил в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

«Главная болевая точка - низкая укомплектованность кадрами. К примеру, на подстанции «Скорой» - дефицит фельдшеров, нет возможности сформировать вторую бригаду. Поручил главе района выделить в этом году две квартиры, чтобы передать их Службе скорой помощи. На ремонт квартир выделим дополнительные средства», - поделился врио губернатора.

Ещё одно решение касается благоустройства территории медучреждения.

Глава региона дал поручение «Смоленскавтодору» заасфальтировать территорию больницы. Также в ближайшее время планируется подготовить проектную документацию на ремонт фасада здания и замену инженерных коммуникаций.

Помогут с ремонтом и Новодугинской средней школе имени Вани Фёдорова, где также побывал врио губернатора.

«Принял ряд решений и по Новодугинской школе. Её материально-техническая база нуждается в обновлении. Просчитаем смету на ремонт крыши, учебных кабинетов на втором и третьем этажах, а также спортзала. Будем готовить заявку на участие в федеральной программе», - поделился Василий Анохин.

Ирина АЛЕКСЕЕВА