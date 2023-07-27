В Новодугинском районе выделят две квартиры для специалистов Службы скорой помощи

Фото пресс-службы администрации Смоленской области.

Такое поручение дал врио губернатора Василий Анохин после оценки работы Новодугинского отделения Сычёвской ЦРБ. Этот и другие объекты Василий Анохин посетил в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

«Главная болевая точка - низкая укомплектованность кадрами. К примеру, на подстанции «Скорой» - дефицит фельдшеров, нет возможности сформировать вторую бригаду. Поручил главе района выделить в этом году две квартиры, чтобы передать их Службе скорой помощи. На ремонт квартир выделим дополнительные средства», - поделился врио губернатора.

Ещё одно решение касается благоустройства территории медучреждения.

Глава региона дал поручение «Смоленскавтодору» заасфальтировать территорию больницы. Также в ближайшее время планируется подготовить проектную документацию на ремонт фасада здания и замену инженерных коммуникаций.

Помогут с ремонтом и Новодугинской средней школе имени Вани Фёдорова, где также побывал врио губернатора.

«Принял ряд решений и по Новодугинской школе. Её материально-техническая база нуждается в обновлении. Просчитаем смету на ремонт крыши, учебных кабинетов на втором и третьем этажах, а также спортзала. Будем готовить заявку на участие в федеральной программе», - поделился Василий Анохин.

Ирина АЛЕКСЕЕВА