Смолянам предложили решить судьбу вывесок на иностранных языках. Фото: пресс-служба администрации города.

Городские власти инициировали дискуссию на тему: нужны ли Смоленску рекламные вывески с использованием иностранных слов и букв? У жителей города интересуются уместно ли чрезмерное увлечение латиницей в старинном русском городе.

По результатам опроса планируется принять нормативный акт, который будет регулировать размещение вывесок на иностранном языке, как это уже сделано, например, в Краснодарском крае.

В настоящее время в опросе приняли участие более 400 человек.

Ранее «КП» сообщала о том, что в Смоленске проводят опрос по созданию арт-объекта со словами гимна города. Идею смоляне не поддержали.