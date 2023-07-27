Движение автомобилей через переезд в Кардымово Смоленской области будет закрыто 28 июля на период ремонтно-путевых работ

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

28 июля с 03:00 до 12:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 385 км, расположенный в районе улицы Ленина поселка городского типа Кардымово в Смоленской области, в связи с проведением ремонтно-путевых работ.

Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен по окружной Смоленской дороге через Рогачево – Тюшино – Кардымово.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.