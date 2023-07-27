На МЖД перенесли остановочный пункт Клоково в Смоленской области

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Для удобства пассажиров железнодорожники перенесли остановочный пункт Клоково Московской железной дороги в Смоленской области к деревне Горбово. Платформа стала ближе почти на один километр. Теперь пригородные поезда, курсирующие на направлении Смоленск – Ельня – Фаянсовая, начали останавливаться у новой низкой пассажирской платформы.

Место нового расположения остановочного пункта было согласовано с администрацией Глинковского района. В течение трех дней железнодорожники произвели демонтаж платформы и перенос её на новое место, предварительно выполнив подсыпку щебеночного балласта. Кроме того, около платформы установили погодный модуль для защиты пассажиров от осадков.

С информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».