Заместитель главы Смоленска Анна Пархоменко лишилась должности. Фото: администрация города.

26 июля стал последним днём работы в руководящем составе администрации Смоленска Анны Пархоменко. Она курировала вопросы ЖКХ, дорожной деятельности, а также муниципальные коммунальные предприятия: «Зеленстрой», «Жилищник», «Смоленсктеплосеть», «Горводоканал» и др.

В настоящий момент пост вице-мэра по городскому хозяйству пока остается вакантным.

Ранее «КП» писала о том, что Александр Новиков вступил в должность главы Смоленска.