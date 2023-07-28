Школьникам Смоленщины будут рассказывать о героической истории региона. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина.

Уже несколько недель в разных районах проходят стратегические сессии по разработке предложений по развитию области. На одной из них, в Сычевке, активисты предложили врио губернатора Василию Анохину ввести в школах уроки истории родного края.

Глава региона поручил своим заместителям проработать это предложение.

– Важно, чтобы уроки не легли дополнительным грузом ни на учителей, ни на детей. Например, проводить такие занятия можно в рамках классных часов или «Разговоров о важном», – добавил Василий Анохин.

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