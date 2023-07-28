Под Смоленском больше 100 домов остались без электричества. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Электроснабжения лишились 103 частных жилых дома в Ярцевском районе. В социальных сетях местные жители поделились видео, на котором по населенному пункту проносится торнадо. Подробности происшествия сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.

27 июля в 22.50 – без электричества остались деревни Ольхово и Крапивка. В зоне отключения оказались 270 смолян, из которых 46 – дети. Восстановительные работы проводили 11 специалистов Ярцевского РЭС и 4 единицы техники.

К 23.45 восстановительные работы были практически завершены в деревне Ольхово. В 9 утра работы продолжились в деревне Крапивка (15 домов с населением 16 человек).

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