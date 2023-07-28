РСХБ: Африка в 2022 году стала единственным регионом, привлекшим больше инвестиций в агротех, чем годом ранее

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Аналитики Центра развития финансовых технологий (ЦРФТ) Россельхозбанка провели анализ объема мировых инвестиций в сегмент агротехнологий за прошедший 2022 год. Согласно полученным данным, на фоне повсеместного глобального инвестиционного спада и снижения темпов экономического развития Африка оказалась единственным континентом с позитивной динамикой привлечения финансирования в сферу сельскохозяйственных инноваций. Рост составил 22% - 640 млн долл. Агросектор играет ключевую, структурообразующую, роль во многих африканских государствах в деле активной трудовой занятости, продовольственного обеспечения, международного отраслевого вовлечения. На платформе «РСХБ в цифре» в рамках аналитического сервиса «АгроБит» представлена новая панель визуализации данных, посвященная инвестициям в сегмент агротехнологий Африки, в том числе распределению финансирования по годам (с 2012 года) и категориям, агротех-направлениям в 2022 году. Помимо прочего, существует возможность ознакомиться с динамикой привлечения средств в агротех по регионам мира (2021-2022 гг.). Вся релевантная информация по вышеупомянутым направлениям будет ежегодно обновляться внутри платформы «РСХБ в цифре». Результаты проведенного РСХБ анализа показали, что в 2022 году во всем мире наблюдался достаточно резкий спад потока инвестиций в сегмент агротехнологий по сравнению с показателями предыдущего года. Такое положение вещей в 2022 году было характерно не только для сектора сельскохозяйственных инноваций – оно являлось отражением негативного тренда в мировой экономике в целом (на фоне множества факторов, таких как замедление роста ВВП в государствах Азии, высокая инфляция и сопутствующий рост процентных ставок, кризис рынка недвижимости в Китае и пр.). Единственным регионом с позитивной инвестиционной динамикой в 2022 году оказался Африканский континент – объем инвестиций составил 640 млн долл. (на 22% больше, чем в 2021 году – 526 млн долл.). Сельское хозяйство государств Африки имеет самые высокие темпы роста в сравнении с аналогичными индикаторами на других континентах. Около 60% всего экономически активного населения Африки задействовано именно в сельском хозяйстве. В среднем, 15% всего ВВП стран Африки обеспечивает сельскохозяйственная деятельность. Развитие сельского хозяйства в Африке тесно связано с задачей скорейшего решения проблемы продовольственной безопасности на континенте. По результатам исследования, инвестиции в агротех стран Африки постоянно росли с 2012 года. Незначительное «проседание» инвестиций имело место лишь в 2019 году на фоне деструктивного влияния коронавирусной пандемии и чрезвычайно масштабной дестабилизации международных продовольственных цепочек. Эксперты Россельхозбанка посчитали, что в 2022 году инвестиции в размере 640 млн долл. в Африке были привлечены в общей сложности по 142 инвестсделкам. Подавляющая часть всех агротех-инвестиций была сосредоточена по трем ключевым направлениям: технологии ритейла и ресторанного дела (197 млн долл., доля – 30,8%), «мидстрим-технологии» (170 млн долл., доля – 26,6%), а также сельскохозяйственные маркетплейсы и агрофинтех (131 млн долл., доля – 20,5%). Как следствие влияния Covid-19 и необходимости соблюдать правила социальной дистанции неизбежно были смещены и трансформированы глобальные потребительские предпочтения и покупательские привычки. Африканский континент в этом отношении не был исключением. В приоритете оказались комфортность, оперативность и понятность транзакций для обеспечения лучшего клиентского сервиса. Кроме того, одна из ключевых проблем африканских фермеров – отсутствие каналов для реализации на рынках своего продовольствия. Агрофинтех, в свою очередь, позволяет фермерам получить поддержку (в виде займов, кредитов, лизинговых программ) для развития своих хозяйств в долгосрочной перспективе. «Африка осознает всю важность повышения производительности сельского хозяйства за счет технологий. Традиционные пути обеспечения эффективности уже не работают. К 2050 году каждый четвертый житель Земли будет африканцем. С ростом населения будет неизбежно увеличиваться и потребность в питании. В подобных условиях агротех – ключ к решению продовольственной проблемы», - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. Ознакомиться подробнее с информацией об инвестициях в агротех Африки и другой аналитикой можно в проекте «АгроБит» на платформе «РСХБ в цифре». АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Актуальные новости по тематике агротехнологий, короткие питчи стартапов, анонсы релевантных мероприятий, сведения об инновационных разработках и инвестиционных сделках доступны в Telegram-канале Агротех Стартапы.

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