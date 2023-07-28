Расписание некоторых поездов в Смоленской области изменятся с 31 июля по 25 августа

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Смоленской области с 31 июля изменится расписание некоторых пассажирских и пригородных поездов в связи с проведением капитального ремонта пути на перегоне Гагарин - Уваровка.

Так, с 31 июля по 25 августа железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту второго главного пути на участке Гагарин - Уваровка. На период работ движение поездов будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Москва – Смоленск, Москва – Минск, а также ряда пригородных поездов, выполняющих рейсы на участках Москва – Вязьма и Вязьма – Смоленск. У них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, некоторые электрички выведут из расписания.

Ознакомиться с изменениями в расписании пассажирских и пригородных поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Кроме того, в указанные дни будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 161 км, расположенный в районе улицы Железнодорожная посёлка Батюшково Смоленской области. При необходимости железнодорожники будут оказывать содействие для проезда машин экстренных служб на переезде. Московская железная дорога просит пассажиров и водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.