Россельхозбанк запускает новый сервис по старту агробизнеса для животноводов на Своём Фермерстве

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Комплексный ресурс для начинающих фермеров «Бизнес с нуля» на платформе Своё Фермерство от Россельхозбанка пополнился новым сервисом для животноводов. Сервис дает возможность проработать все этапы создания бизнеса в животноводчесткой отрасли, ознакомиться с аналитикой рынка, оценить потенциал различных направлений животноводства, изучить основные каналы сбыта, потенциальные риски, а также получить детализированные бизнес-планы, разработанные фермерами на основе личного опыта. «Бизнес с нуля» появился на платформе весной 2023 года и на первом этапе предоставлял информацию по основным направлениям птицеводства. Специалисты платформы зафиксировали высокий уровень интереса к разделу со стороны начинающих фермеров. Теперь сервис пополнился материалами и бизнес-планами по основным направлениям животноводства. Здесь любой начинающий агропредприниматель в удобном цифровом формате может ознакомиться с принципами разведения КРС, пушных зверей, лошадей, овец, кроликов, коз, свиней, пчел и других сельскохозяйственных животных. Даже начинающие оленеводы смогут найти информацию для себя. Пользователи найдут на сервисе как практические материалы по содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными, так и информацию по финансовому планированию бизнеса.

Для каждого вида животноводства представлена персонализированная подборка сельскохозяйственных товаров, которые понадобятся начинающему животноводу для старта бизнеса. Это значит, что в разделе по организации пчеловодческого бизнеса пользователям предлагается пчеловодческое оборудование, а в разделе для свиноводов – специализированное оборудование, корма и ветпрепараты для свиноферм. Интеграция раздела с крупнейшим аграрным маркетплейсом Своё Фермерство позволяет подобрать и заказать необходимые товары буквально в 2 клика. Пользователям платформы Своё Фермерство доступны тысячи животных, в том числе от племенных репродукторов, корма, оборудование и другие товары.

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

В разделе представлены также полезные сервисы для животноводов, сейчас на витрине агросервисов платформы 11 таких агротехрешений. Это и консультации телеветеринара, и мониторинг рождения телят, сервис управления стадом, сервис геномной селекции и другие решения, которые помогут оптимизировать и повысить эффективность бизнеса. Кроме того, в каждом разделе представлена подборка релевантных экспертных материалов: статей и видеотрансляций, которые помогут начинающим аграриям погрузиться в нюансы выбранного бизнес-направления, получить рекомендации и советы от практикующих животноводов по профильным темам, будь то нюансы откорма, прививки, уход или применение агротехрешений и сервисов на сайте.

«Ежегодно в России регистрируется порядка 5 тысяч фермерских хозяйств в отрасли животноводства. Животноводство – непростой бизнес, для успеха которого необходимо учитывать множество нюансов, принимать взвешенные и продуманные решения. Новый сервис для животноводов по запуску бизнеса с нуля стал агрегатором накопленных в отрасли знаний и опыта, он призван помочь начинающим аграриям избежать типичных ошибок и минимизировать риски на старте. Готовые бизнес-планы помогут подойти к бизнесу рационально, оценить объем вложений и потенциальной выручки. а интеграция с маркетплейсом сельскохозяйственных товаров минимизирует трудозатраты фермера на поиск необходимых для старта товаров и оборудования. Сервис продолжает своё развитие и в скором времени в разделе «Бизнес с нуля» на платформе Своё Фермерство появятся направления по растениеводству, сити-фермерству и переработке готовой продукции», - говорит Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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