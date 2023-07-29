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НовостиПолитика29 июля 2023 6:02

Александр Новиков назначил нового начальника управления ЖКХ Смоленска

Им стал Александр Мартынов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Александр Новиков назначил нового начальника управления ЖКХ Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Александр Новиков назначил нового начальника управления ЖКХ Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

Александр Мартынов возглавил управление жилищно-коммунального хозяйства в администрации Смоленска.

Как сообщили в мэрии, соответствующее постановление подписал глава города Александр Новиков.

До этого Александр Алексеевич Мартынов работал в департаменте по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике администрации Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска Александр Новиков собирается вернуть общегородские планерки. Об этом сообщили в мэрии.