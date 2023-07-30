Под Смоленском «Ласточка» насмерть сбила человека. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил человека на переходе в Смоленском районе Смоленской области.

Фото и видео с места происшествия появились в соцсети. По словам очевидцев, инцидент произошло возле Гнёздово.

В МЖД сообщили, что человек нарушил правила нахождения на железной дороге и призвали смолян быть предельно внимательными на путях, переходах и прилегающей территории.

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