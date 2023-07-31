14-летняя девочка пропала в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Жительница Вязьмы Валерия Артемовна Горбачева вышла из дома на улице Парижской Коммуны 30 июля около шести часов утра и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Как сообщает ПСО «Сальвар», последний раз девочка была одета в черную футболку, черные штаны, белые кроссовки с черными полосами. При себе имела черную сумку через плечо.

Любую информацию о ней просят сообщать по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99 или 102.

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