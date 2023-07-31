В Смоленске два человека госпитализировали после пожара в Миловидово. Фото: ГУ МЧС по Смоленской область.

30 июля в микрорайоне Миловидово загорелись гаражи и секционные сараи. После ликвидации возгорания, спасатели передали медикам 51-летнего мужчину и 46-летнюю женщину с ожогами различной степени тяжести.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, огнеборцам удалось вынести 5 газовых баллонов, не допустив их детонации. В результате пожара выгорели: 2 автомобиля, 5 гаражей и 9 сараев. 7 гаражей пожарным удалось спасти.

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