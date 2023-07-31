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НовостиОбщество31 июля 2023 7:51

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске

Смоляне увидели показательные выступления воинов, индивидуальные турниры, участвовали в конкурсах и мастер-классах, а также посетили ярмарку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В минувшие выходные в Гнездово прошел XI фестиваль исторической реконструкции.

Смолян познакомили с историей, культурой, бытом населения Древней Руси, а также других народов – скандинавов, балтов, степняков эпохи раннего средневековья IX-X веков.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Программа главного события выходных растянулась на два дня – в музее-заповеднике работали исторические площадки, детское ристалище, тиры, корчма, мастер-классы по средневековым ремеслам. Также была организована ярмарка, где все желающие могли приобрести украшения, предметы быта, еду и многое другое.

Один из партнеров фестиваля – компания «Grass Смоленск» подготовила для гостей насыщенную развлекательную программу – представители бренда устроили для детей мастер-класс по мыловарению, дарили шарики и хорошее настроение, взрослых знакомили с продукцией сети магазинов – дарили пробные наборы и скидки на топовые продукты.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фестиваль исторической реконструкции «Гнёздово-2023» прошел в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Также подарки от компании получили участники конкурсов, которые подготовили организаторы.

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