Объем пенсионных взносов в НПО вырос

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В первом полугодии 2023 года физические лица – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) ВТБ Пенсионный фонд пополнили свои счета более чем на 3,8 млрд рублей. Это почти на 38% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За шесть месяцев 2023 года физические лица заключили с этим Пенсионным фондом 23,5 тысячи новых договоров НПО, что на 23% больше, чем в первом полугодии 2022 года. Среди каналов максимальный рост показала розничная сеть банка – 39%, на втором месте – сервис заключения договоров НПО-Онлайн – 36%.

«Мы можем с уверенностью сказать, что онлайн-сервисы для заключения договоров НПО и перечисления пенсионных взносов пользуются растущей популярностью среди клиентов. На протяжении 5 лет мы фиксируем положительную динамику объема средств, которые они вносят на свои пенсионные счета именно при помощи онлайн-сервисов», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По итогам июня 2023 года объем пенсионных накоплений в НПФ ВТБ превысил 310 млрд рублей, а пенсионных резервов – 30 млрд рублей. Общее количество клиентов по программам НПО превысило 173 тысячи человек. Количество застрахованных лиц составило 2,9 млн человек. Рейтинг максимальной надежности фонда подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» и Национальным рейтинговым агентством.