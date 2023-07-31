Смолянин Владимир Востриков планирует побить мировой рекорд. Фото: сайт Межрегионального творческого фестиваля «Русское поле».

Лапоть размером более 180 сантиметров смолянин Владимир Востриков представит на Межрегиональном творческом фестивале «Русское поле» в Москве. Двенадцатый по счету фольклорный праздник пройдёт в музее-заповеднике «Коломенское».

Как сообщают организаторы, над созданием лаптя мастер трудится уже третий месяц. Сейчас отчетливо видна форма будущего изделия.

Предыдущий мировой рекорд был поставлен в 2009 году, размер лаптя-рекордсмена – 170 сантиметров.

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