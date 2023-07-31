Порядка 5 тыс. исследований состояния окружающей среды выполнила экологическая лаборатория МЖД в Смоленской области с начала года

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В январе – июне 2023 года смоленская экологическая лаборатория Центра охраны окружающей среды Московской железной дороги провела 4711 исследований. В том числе, смоленские экологи-железнодорожники провели 410 анализов промышленных выбросов, 4145 исследований природных поверхностных и сточных вод, 156 анализов почв. Сегодня холдинг «РЖД» располагает обширной исследовательской экологической базой, в том числе экологическими лабораториями, ключевой задачей которых был и остаётся мониторинг влияния производственной деятельности железнодорожного транспорта на состояние окружающей среды.

Кроме того, за 6 месяцев текущего года в Смоленском регионе МЖД собрано и отправлено на переработку более 5,1 тонн вторичных материальных ресурсов, таких как бумага, стекло, пластик и металл. Это на 20% больше, чем в 2022 году. За время работы фандомата на железнодорожном вокзале Смоленска удалось собрать и отправить на переработку более 3,5 тыс. единиц пластиковой и металлической тары.

С начала года работники региона в ходе различных «зеленых» акций высадили более 15 тыс. деревьев и кустарников на территории области и своих предприятий. Очистили от мусора около 580 тыс. кв. метров прилегающих к железной дороге территорий. На Московской железной дороге уделяют большое внимание природоохранной деятельности, которая включает в себя проекты и акции по защите окружающей среды, ликвидации несанкционированных свалок, высадке деревьев и другие экологические проекты.