РСХБ предложил суверенизировать антикоррупционный стандарт

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

В ходе Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов в Уфе Россельхозбанк предложил суверенизировать антикоррупционный стандарт российских компаний. Сейчас организации рейтингуются в рамках международного стандарта «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» ISO 37001:2016. Отечественный стандарт позволит обеспечить независимость, безопасность и прозрачность работы бизнес-структур. Предложения Россельхозбанка по разработке Единого национального стандарта построения системы управления противодействием коррупции в организациях рассмотрели на пленарном заседании форума для включения в соответствующий доклад Президенту Российской Федерации.

Россельхозбанку присвоена наивысшая категория – А1 – Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2022 года. Банк подтверждает свой статус компании с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем соответствующих рисков на протяжении последних лет. Успехи организации в области антикоррупционной работы отметили представители Федерального казначейства, которое выступило организатором форума, а сам Россельхозбанк стал единственным выступающим на деловой части от банковского сообщества.

Делегацию банка на форуме возглавила заместитель Председателя Правления Елена Лесина. В рамках доклада на мероприятии Россельхозбанк были представлены работающие корпоративные механизмы противодействия коррупции, которые нивелируют потенциальные риски при реализации субсидируемых государством программ кредитования и позволяют гарантировать доверие клиентов банку.

«Россельхозбанк является проводником льготных кредитных программ для развития сельских территорий и агропромышленного комплекса страны, в том числе сельской ипотеки и субсидируемого кредитования для юридических лиц. Только за первую половину 2023 года мы направили на поддержку АПК страны 826,2 млрд рублей, из которых каждый третий рубль был предоставлен по льготной ставке. Это большая ответственность, осознаваемая каждым сотрудником по отдельности и нашей организацией в целом. Именно поэтому мы сразу по нескольким направлениям реализуем антикоррупционные принципы деятельности: от введения обязательного антикоррупционного обучения сотрудников всех уровней, сертификации должностных лиц в специализированных вузах, а также регламентации всех бизнес-процессов с включением антикоррупционных требований и автоматизации процессов принятия решений по кредитам массового сегмента (физические лица и клиенты микробизнеса) до создания в банке единого центра компетенций по вопросам противодействия коррупции и линии доверия для работников и клиентов», — сказала Елена Лесина. Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов прошел 19-20 июля в Уфе. В рамках мероприятия участники – более 600 человек – обсудили лучшие практики комплаенс-контроля и противодействия коррупции. Форум посетили представители Минпросвещения, министерства строительства и ЖКХ, науки и высшего образования, МВД, ФАС, Федерального казначейства, Росимущества, Росфинмониторинга и т.д.

Всероссийский антикоррупционный форум финансово-экономических органов проводится в соответствии с пунктом 38 Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 гг. утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478. Форум прошел 17-20 июля 2023 года в столице Республики Башкортостан, в г. Уфа. Организаторы Форума: Федеральное казначейство и Правительство Республики Башкортостан.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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