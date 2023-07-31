Власти Смоленска начали процедуру «оздоровления» финансового состояния «Жилищника»

Фото: пресс-служба администрации города.

Власти Смоленска начали процедуру оздоровления финансово-хозяйственного состояния «Жилищника». Сейчас управляющая компания в соответствии с законом меняет форму с ОАО на АО.

– Проводятся анализ убыточных договоров и соглашений, оптимизация штатной структуры, изыскивается возможность получения иных источников дохода. После этого будет принято решение о возвращении к вопросу о возможности получения лицензии, – сообщили в мэрии.

Вместе с тем, уже осуществляет деятельность «Городская управляющая компания». По информации администрации, она создана с целью снижения риска передачи многоквартирных домов недобросовестным управляющим организациям.

Это общество с ограниченной ответственностью, которое поддерживается на городском и областном уровнях. Сегодня собственники уже более 20 многоквартирных домов города доверили ей управление.

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