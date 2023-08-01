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НовостиОбщество1 августа 2023 4:51

В Смоленской области ограничат движение по путепроводу Москва-Минск

Ограничения распространяются на грузовики и фуры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленской области ограничат движение по путепроводу Москва-Минск. Фото: «Смоленскавтодор».

В Смоленской области ограничат движение по путепроводу Москва-Минск. Фото: «Смоленскавтодор».

С 4 августа будет организовано реверсивное движение по путепроводу через железную дорогу Москва – Минск на подъезде к Гагарину. По информации «Смоленскавтодора», на объекте пройдут ремонтные работы, которые планируют завершить до 31 октября 2024 года.

Ограничения вводятся для транспортных средств, габаритные параметры которых превышают 3,5 метра по ширине, массой более 20 тонн.

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